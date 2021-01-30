Гравець Шахтаря Вакула покинув Десну через два тижні після переходу в оренду
Владислав Вакула, який у січні перейшов в оренду в чернігівську Десну, через два тижні покинув команду.
13 січня Десна та Шахтар оголосили про оренду Владислава Вакули. Гравець мав виступати за чернігівський клуб до кінця сезону.
Ого! Ракіцький відвідав тренування академії Шахтаря: фото
Але 30 січня гравець опублікував сторіс в інстаграм, в якому він вже у формі Маріуполя і з підписом "Повернення блудного сина".
Вакула виступав за Маріуполь з 2018 року. Влітку 2019 року його викупив Шахтар, але залишив в оренді в азовському клубі. Взимку 2020 року Вакула приєднався до Шахтаря, але за весь рік зіграв лише у чотирьох матчах.
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь в коментарі FootBoom підтвердив. що Вакула покинув його команду. І що це було саме рішення тренера.
Ні Маріуполь, ні Шахтар не повідомляють про оренду гравця.
Поділитися новиною