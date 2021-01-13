Черниговская Десна объявила об аренде полузащитника Владислава Вакулы. Игрок будет выступать за команду до конца сезона.

Информацию об аренде Вакулы подтвердили в Шахтере. В Десне об этом заявили постом в инстаграме, но не на официальном сайте.

Важно! Руководство одесского Черноморца начало процедуру банкротства клуба

Соглашение с черниговским клубом рассчитано до конца сезона 2020/21. Вакула уже представлен партнерам и приступил к полноценным тренировкам в составе Десны.

Что известно о Владиславе Вакуле

Вакула выступления в УПЛ начинал в Стали. Впоследствии перешел в Мариуполь. Но летом 2019 года стал игроком Шахтера, хотя продолжил выступать в Мариуполе, но уже в качестве арендованного игрока.

Зимой 2020 года вернулся в Шахтер, но в прошлом сезоне сыграл всего два матча за "горняков" – с Колосом и Александрией. При этом использовали его на позиции правого защитника, а не вингера, где он традиционно выступал.

В этом сезоне сыграл еще два матча – в октябре в рамках УПЛ. В игре со Львовом вышел на замену в конце матча, а с Мариуполем – в стартовом составе.

Стоит отметить, что в Десне выступает арендованный у Шахтера правый защитник Юхим Конопля. Кроме того, первую половину сезона за черниговскую команду выступал и вингер Михаил Мудрик. Но на зимние сборы игрок отправился вместе с Шахтером.