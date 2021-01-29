Украинский футболист Зенита Ярослав Ракицкий посетил тренировку юных воспитанников Шахтера.

Источник: инстаграм академии Шахтера

Пока Зенит проходит сборы в ОАЭ, украинский игрок питерцев Ярослав Ракицкий находится в Киеве.

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Согласно информации от инстаграм-аккаунта академии Шахтера, футболист посетил тренировки ребят из U-14.

Что известно о Ракицком

Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе 2019 года.

В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.