Ракицкий посетил тренировку академии Шахтера: фото
Украинский футболист Зенита Ярослав Ракицкий посетил тренировку юных воспитанников Шахтера.
Источник: инстаграм академии Шахтера
Пока Зенит проходит сборы в ОАЭ, украинский игрок питерцев Ярослав Ракицкий находится в Киеве.
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Согласно информации от инстаграм-аккаунта академии Шахтера, футболист посетил тренировки ребят из U-14.
Что известно о Ракицком
Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе 2019 года.
В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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