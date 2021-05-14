Свадьба Харатина, но просмотр финала по расписанию

Забавное видео появилось в сети и изрядно рассмешило футбольных фанатов. Игорь Харатин решил показать свой профессионализм не только на футбольном поле, но и на собственной свадьбе.

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Игрок сборной Украины успел не только жениться, но и сидя за столом посмотреть через телефон финальный матч Кубка Украины Динамо – Заря. Скорее всего бывший футболист Зари болел именно за луганский клуб. Возможно, его сердце было за столичный клуб, в структуре которого он выступал 9 лет.

Это видео со свадьбы опубликовала в сторис в инстаграм жена футболиста Карина Харатин.

Забавное видео со свадьбы Харатина

Харатин с августа 2016 года до конца января 2019 выступал за клуб из Луганска. 30 января 2019 опорник подписал контракт с венгерским Ференцварошем, за который выступает до сих пор. Его соглашение с чемпионом Венгрии рассчитано до конца июня 2022 года.

В этом сезоне за венгров Игорь провел 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 асисты.

К слову, команды перевели матч в дополнительные 15-минутные таймы, где сильнее оказались динамовцы. На 98-й минуте Цыганков после прострела Родригеса и забавной передачи Буяльского забил победный гол киевского клуба – 1:0.