Весілля Харатіна, але перегляд фіналу за розкладом

Кумедне відео з'явилось у мережі та неабияк розсмішило футбольних фанатів. Ігор Харатін вирішив показати свій професіоналізм не лише на футбольному полі, а й на власному весіллі.

Більше про матч Динамо – переможець Кубку України 2021 року: відео

Гравець збірної України встиг не лише одружитись, а й сидячи за столом подивитись через телефон фінальний матч Кубка України Динамо – Зоря. Швидше за все колишній футболіст Зорі вболівав саме за луганський клуб. Можливо, його серце було за столичний клуб, у структурі якого він виступав 9 років.

Це відео з весілля кинула у сторіс в інстаграм дружина футболіста Карина Харатін.

Кумедне відео з весілля Харатіна

Харатін у серпня 2016 року до кінця січня 2019 виступав за клуб з Луганська. 30 січня 2019 року опорник підписав контракт із угорським Ференцварошем, за який виступає до сьогодні. Його угода з чемпіоном Угорщини розрахована до кінця червня 2022 року.

У цьому сезоні за угорців Ігор провів 37 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

До слова, команди перевели матч у додаткові 15-хвилинні тайми, де сильнішими виявились динамівці. На 98-й хвилині Циганков після прострілу Родрігеса та дотепної передачі Буяльського забив переможний гол київського клубу – 1:0.