Игрок сборной Украины помог Барселоне обыграть Реал в "Эль Класико"
Барселона центрового сборной Украины Артема Пустового победила на выезде Реал в матче 16 тура чемпионата Испании по баскетболу – 87:82.
Реал – Барселона 82:87 (22:23 24:23, 19:18, 17:23)
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Украинец Пустовой за 13 с половиной минут на паркете набрал 4 очка и сделал 4 подбора, пишет 24 канал.
Это 13 победа Барселоны в 16 поединках. Сейчас команда занимает третью строчку турнирной таблицы.
Барселона не отпустила Пустового в сборную Украины
- Сборная Украины по баскетболу в матчах отбора на Евробаскет-2022 потеряла одного из своих лидеров Артема Пустового.
- Барселона не позволила украинцу присоединиться к национальной сборной. Каталонцам требовался Пустовой в важных матчах.
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