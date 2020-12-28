Барселона центрового сборной Украины Артема Пустового победила на выезде Реал в матче 16 тура чемпионата Испании по баскетболу – 87:82.

Реал – Барселона 82:87 (22:23 24:23, 19:18, 17:23)

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Украинец Пустовой за 13 с половиной минут на паркете набрал 4 очка и сделал 4 подбора, пишет 24 канал.

Это 13 победа Барселоны в 16 поединках. Сейчас команда занимает третью строчку турнирной таблицы.

Барселона не отпустила Пустового в сборную Украины