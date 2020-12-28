Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед принес победу своей команде в матче 19 тура чемпионата Бельгии против Мускрона.

23-летний полузащитник вышел на замену на 61-й минуте при счете 1:0 и забил на 83-й победный мяч своей команды (2:1), пишет 24 канал.

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Для Марьяна матч с Мускроном стал пятым в текущем сезоне в составе Мехелена, при этом точный удар Шведа – первое результативное действие украинца в составе бельгийского клуба. За Мехелен вингер выступает на правах аренды из Селтика.

Мехелен вышел на 13 место в турнирной таблице. В следующем туре команда Шведа сразится с Антверпеном – игра запланирована на 10 января.

Видео гола Шведа