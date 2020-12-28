Гравець збірної України допоміг Барселоні обіграти Реал в "Ель Класико"
Барселона центрового збірної України Артема Пустового перемогла на виїзді Реал у матчі 16 туру чемпіонату Іспанії з баскетболу – 87:82.
Реал – Барселона 82:87 (22:23 24:23, 19:18, 17:23)
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Українець Пустовий за 13 з половиною хвилин на паркеті набрав 4 очка та здійснив 4 підбирання, пише 24 канал.
Це 13 перемога Барселони в 16 поєдинках. Наразі команда посідає третю сходинку турнірної таблиці.
Барселона не відпустила Пустового у збірну України
- Збірна України з баскетболу у матчах відбору на Євробаскет-2022 втратила одного зі своїх лідерів Артема Пустового.
- Барселона не дозволила українцю приєднатися до національної збірної. Каталонцям був потрібний Пустовий у важливих матчах.
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