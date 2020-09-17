Украинский полузащитник Евгений Шахов покинул итальянское "Лечче" и может вернуться в греческий чемпионат. Футболиста активно сватают в АЕК.

Украинец пришел к согласию о расторжении контракта с "Лечче" и покинул Италию. Действующее соглашение с итальянским клубом у Шахова было рассчитано еще на один год. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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Возвращение в Грецию

По информации журналиста, хавбек перейдет в АЕК на правах свободного агента. За греческий клуб уже выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский.

Скорее всего, Шахов подпишет контракт с клубом на 2 сезона. Полузащитник уже имеет опыт выступлений в Греции, он выступал за ПАОК, который является извечным конкурентом АЕКа.

Done deal! Yevhen #Shakhov to #AEKAtene as a free-agent. He has reached an agreement with #Lecce for the termination of the contract. Shakhov will sign 2-year contract with AEK. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020

Заработная плата футболиста за год составляет 500 тысяч евро. "Лечче" первым указало украинскому полузащитнику "на дверь". Клуб решил сделать кадровую чистку в команде, под которую попал украинец.

В этом сезоне "Лечче" вылетел из Серии А. Этот сезон стал первым с 2012 года, когда "Лечче" сумел вернуться в элитный итальянский дивизион. Как оказалось, ненадолго.

Карьера Шахова в " Лечче"

Летом 2019 года Шахов отказался от продления контракта с ПАОКом, при этом на правах свободного агента заключил контракт с итальянским "Лечче".

В 33 туре итальянского чемпионата отметился дебютным голом в матче против "Фиорентины". На 88-й минуте он в одно касание удачно замкнул прострел с фланга.

Всего в активе украинца в составе "Лечче" 24 матча, 1 забитый мяч и три асисты в сезоне 2019/20.