Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов не сумел помочь команде сохранить прописку в Серии А. В последнем матче команда уступила "Парме" и покинула элитный итальянский дивизион.

2 августа в чемпионате Италии состоялись последние матчи Серии А. "Лечче" Шахова обидно уступил "Парме" со счетом 3:4 и вылетел из Серии А, пишет 24 канал.

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Покинул элитный дивизион

В 38 туре против "Пармы" украинский полузащитник вышел на замену на 61-й минуте.

Всего в активе украинца в составе "Лечче" 24 поединка, 1 забитый мяч и три ассиста в сезоне 2019/20. Он перебрался в итальянский клуб в 2019 году.

Добавим, что Шахов получил высокую оценку за матч в 38 туре. За свои действия украинец получил от WhoScored оценку 7,05 (общекомандный балл – 6,72).

Украинец принял участие в третьем голе команды. После его удара головой мяч попал в штангу ворот соперника, а на добивании был форвард Лападула.

Шахов совершил 29 касаний мяча, 1 из 17 передач была неточной.

Этот сезон стал первым с 2012 года, когда "Лечче" сумел вернуться в элитный итальянский дивизион. Как оказалось, ненадолго.

"Лечче" набрал 35 пунктов и расположился на 18 месте в турнирной таблице. В итоге команда украинца покинула Серию А. Ему не хватило 4 пунктов до "Дженоа", чтобы выбраться из устоев таблицы.

"Дженоа" сохранил прописку в лиге благодаря победе в матче против "Вероны" – 3:0.

Кроме "Лечче" понизились в дивизионе СПАЛ и "Брешия".