Український півзахисник Євген Шахов покинув італійське "Лечче" та може повернутись у грецький чемпіонат. Футболіста активно сватають у АЕК.

Українець дійшов згоди про розірвання контракту з "Лечче" та покинув Італію. Чинна угода з італійським клубом у Шахова була розрахована ще на один рік. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Повернення у Грецію

За інформацією журналіста, хавбек перейде у АЕК на правах вільного агента. За грецький клуб вже виступає український захисник Дмитро Чигринський.

Швидше за все Шахов підпише контракт із клубом на 2 сезони. Півзахисник вже має досвід виступів у Греції, він виступав за ПАОК, який є одвічним конкурентом АЕКа.

Done deal! Yevhen #Shakhov to #AEKAtene as a free-agent. He has reached an agreement with #Lecce for the termination of the contract. Shakhov will sign 2-year contract with AEK. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020

Заробітна плата футболіста за рік складає 500 тисяч євро. "Лечче" першим вказало українському півзахиснику "на двері". Клуб вирішив зробити кадрову чистку у команді під яку потрапив українець.

Цього сезону "Лечче" вилетів із Серії А. Цей сезон став першим із 2012 року, коли "Лечче" зумів повернулося до елітного італійського дивізіону. Як виявилось, що ненадовго.

Кар'єра Шахова у "Лечче"

Влітку 2019 року Шахов відмовився від подовження контракту з ПАОКом, натомість на правах вільного агента уклав контракт з італійським "Лечче".

У 33 турі італійського чемпіонату відзначився дебютним голом у матчі проти "Фіорентини". На 88-й хвилині він в один дотик вдало замкнув простріл з флангу.

Всього у активі українця у складі "Лечче" 24 поєдинки, 1 забитий м'яч та три асисти у сезоні 2019/20.