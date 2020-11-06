Матч третьего тура Лиги Европы "Рапид" – "Дандолк" оказался щедрым на голы. Самым красивым результативным ударом отметился игрок "Рапида" Деян Любичич, который своим выстрелом сравнял счет во встрече.

Рапид – Дандолк 4:3

Голы: Любичич, 22, Арасе, 79, Гофманн, 87, Демир,90 – Хобан, 7, Макмиллан, 81 (п), 90+6 (п)

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Уже на 7-й минуте встречи гости вышли вперед в счете, но такое развитие событий не устроило полузащитника "Рапида" Деяна Любичича, пишет 24 канал.

Безумный гол Любичича

Хавбек добрался до мяча и сильно пробил с дальней дистанции. Как оказалось, это было правильное решение, ведь мяч влетел прямо под перекладину ворот и сравнял счет 1:1.

Несмотря на встречу не слишком сильных соперников команды выдали яркий матч с щедрым количеством голов. Первая часть игры так и завершилась ничьей, а вот во второй 45-минутке болельщики увидели еще 5 голов.

Сперва на 79-й минуте Арасе добрался до мяча во вратарской и пробил головой. Он смог направить мяч под перекладину, изменив счет на 2:1.

Но уже через две минуты счет вновь был равный. Макмиллан победил в волевом противостоянии и с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в правую девятку – 2:2.

В последние минуты был настоящая феерия голов. Стойкович выполнил длинную передачу, рассчитывая, что Гофманн сыграет головой. Тот действовал безошибочно и с близкого расстояния отправил мяч под перекладину ворот.

На последней минуте основного времени Демир нашел свободную зону и пробил с границы штрафной, низом отправив мяч в сетку впритирку к правой штанге – 4:2.

А на шестой добавленной арбитром минуте "Дандолк" несколько сократил счет. Макмиллан направил мяч в левый угол ворот мимо руки, которую выставил Пауль Гартлер, – 4:3.

Рапид – Дандолк видеообзор