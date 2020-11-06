Матч третього туру Ліги Європи "Рапід" – "Дандолк" виявився щедрим на голи. Найкрасивішим результативним ударом відзначився гравець "Рапіда" Деян Любічич, який своїм пострілом зрівняв рахунок у зустрічі.

Рапід – Дандолк 4:3

Голи: Любічич, 22, Арасе, 79, Гофманн, 87, Демір,90 – Хобан, 7, Макміллан, 81 (п), 90+6 (п)

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Вже на 7-й хвилині зустрічі гості вийшли вперед у рахунку, але такий розвиток подій не влаштував півзахисника "Рапіда" Деяна Любічича, пише 24 канал.

Шалений гол Любічича

Хавбек дістався до м'яча та сильно пробив з дальньої дистанції. Як виявилось, це було правильне рішення, адже м'яч влетів прямо під поперечину воріт та зрівняв рахунок 1:1.

Попри зустріч не надто сильних суперників команди видали яскравий матч з щедрою кількістю голів. Перша частина гри так і завершилась нічиєю, а от у другій 45-хвилинці вболівальники побачили ще 5 голів.

Спершу на 79-й хвилині Арасе дістався до м'яча у воротарському майданчику і пробив головою. Він зміг спрямувати шкіряного під поперечину, змінивши рахунок на 2:1.

Але вже за дві хвилини рахунок знов був рівний. Макміллан переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у праву дев'ятку – 2:2.

В останні хвилини був справжня феєрія голів. Стойкович виконав довгу передачу, розраховуючи, що Гофманн зіграє головою. Той діяв безпомилково та з близької відстані відправив м'яч під поперечину воріт.

На останній хвилині основного часу Демір знайшов вільну зону та пробив з межі штрафного майданчика, низом надіславши м'яч у сітку впритул до правої штанги – 4:2.

А на шостій доданій арбітром хвилині "Дандолк" дещо скоротив рахунок. Макміллан спрямував м'яч у лівий кут воріт повз руку, яку виставив Пауль Гартлер – 4:3.

Рапід – Дандолк відеоогляд