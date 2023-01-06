Львов потерял молодого таланта, за которым охотились Шахтер и клубы Испании

Аутсайдер украинской премьер-лиги ФК Львов сообщил, что полузащитник команды Борис Крушинский продолжит карьеру в новом клубе. Универсальный игрок усилил лидера Первой лиги Полесья.

Львовский клуб официально сообщил о трансфере своего воспитанника Бориса Крушинского в перволиговое Полесье. Условия соглашения не сообщаются.

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Отметим, что в преддверии зимнего трансферного окна некоторые СМИ сообщали об интересе к универсальному игроку донецкого Шахтера. Кроме того, 20-летним хавбеком интересовались испанские клубы. Впрочем, лидер Первой лиги сыграл на опережение и первым оформил контракт с талантливым футболистом.

Что известно о Борисе Крушинском

Молодой полузащитник является воспитанником футбольной школы Львова.

Крушинский с одинаковым успехом действует в центре обороны и позиции центрхава.

Выступал за юношескую и молодежную команду львовского клуба.

В конце сезона 2020/21 Крушинский дебютировал за основную команду "сине-золотых львов".

В активе Бориса 1 гол в 31 поединке за Львов.

Стоит отметить, что Кришинский стал шестым игроком, покинувшим Львов в зимнее трансферное окно. Новых футболистов клуб пока еще не подписал.

Зимние трансферы Львова 2022/23