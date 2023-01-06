Львівський клуб офіційно повідомив про трансфер свого вихованця Бориса Крушинського до першолігового Полісся. Умови угоди не повідомляються.
Читайте також Кривбас підписав вінгера, якого розкрив Вернидуб: креативна презентація першого новачка – відео
Зазначимо, що напередодні зимового трансферного вікна деякі ЗМІ повідомляли про інтерес до універсального гравця донецького Шахтаря. Крім того, 20-річним хавбеком цікавилися іспанські клуби. Втім, лідер Першої ліги зіграв на випередження і першим оформив контракт із талановитим футболістом.
Що відомо про Бориса Крушинського
- Молодий півзахисник є вихованцем футбольної школи Львова.
- Крушинський з однаковим успіхом діє в центрі оборони та на позиції центрхава.
- Виступав за юнацьку та молодіжну команди львівського клубу.
- Наприкінці сезону 2020/21 Крушинський дебютував за основну команду "синьо-золотих левів".
- В активі Бориса 1 гол у 31 поєдинку за Львів.
Варто зазначити, що Кришинський став шостим гравцем, який покинув Львів у зимове трансферне вікно. Натомість нових футболістів клуб ще не підписав.
Зимові трансфери Львова 2022/23
- Прийшли: –
- Пішли з команди: воротар Олександр Ільющенков (Карпати), захисник Павло Полегенько (вільний агент), півзахисник Михайло Шишка (вільний агент), півзахисник Богдан Мишенко (вільний агент), півзахисник Андрій Якимів (вільний агент).