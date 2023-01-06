Львовский клуб официально сообщил о трансфере своего воспитанника Бориса Крушинского в перволиговое Полесье. Условия соглашения не сообщаются.
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Отметим, что в преддверии зимнего трансферного окна некоторые СМИ сообщали об интересе к универсальному игроку донецкого Шахтера. Кроме того, 20-летним хавбеком интересовались испанские клубы. Впрочем, лидер Первой лиги сыграл на опережение и первым оформил контракт с талантливым футболистом.
Что известно о Борисе Крушинском
- Молодой полузащитник является воспитанником футбольной школы Львова.
- Крушинский с одинаковым успехом действует в центре обороны и позиции центрхава.
- Выступал за юношескую и молодежную команду львовского клуба.
- В конце сезона 2020/21 Крушинский дебютировал за основную команду "сине-золотых львов".
- В активе Бориса 1 гол в 31 поединке за Львов.
Стоит отметить, что Кришинский стал шестым игроком, покинувшим Львов в зимнее трансферное окно. Новых футболистов клуб пока еще не подписал.
Зимние трансферы Львова 2022/23
- Пришли: –
- Ушли из команды: вратарь Александр Ильющенков (Карпаты), защитник Павел Полегенько (свободный агент), полузащитник Михаил Шишка (свободный агент), полузащитник Богдан Мишенко (свободный агент), полузащитник Андрей Якимив (свободный агент).