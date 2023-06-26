Владельцы Днепра-1 сократили инвестиции в свой клуб, из-за чего команду покинули уже 7 футболистов. Однако эти изменения еще не окончательны.

Узнайте также Вицечемпион Италии положил глаз на лучшего бомбардира УПЛ

Неужели не знал, куда ехал

Как сообщил футбольный журналист Игорь Цыганик, алжирский легионер Днепра-1 Янис Амаш не хочет играть за украинский клуб. 23-летний футболист решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Днепр-1 не собираются расставаться с ценным активом, который обошелся летом прошлого года в 1 миллион евро. Именно столько "спортклубовцы" заплатили португальской Боавиште за трансфер алжирца.

Процесс находится в стадии рассмотрения вопроса в суде.

Ранее легионер Днепра-1 не раз демонстрировал демарш. В ноябре прошлого года Амаш отказался ехать на матч с Колосом в Ковалевку из-за опасений за свою жизнь.

Как известно, Амаш подписал контракт уже после полномасштабного вторжения России, а потому не может воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действие контракта. Кстати, соглашение с Днепром-1 подписано до 30 июня 2026 года.

Амаш в Днепре-1

Напомним, что алжирец пополнил команду Кучера в начале сентября 2022 года.

В составе Днепра-1 он сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистам. Алжирец помог днепрянам в еврокубках, где отличился голом.

Свой последний матч за Днепр-1 он провел 12 марта 2023 года. Сообщалось, что у футболиста травма.

К слову, уже 25/26 июля Днепр-1 сыграет первый матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Соперником команды Кучера будет греческий Панатинаикос.