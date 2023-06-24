Лацио выстроилось в очередь за забивным нападающим Днепра-1. Вроде бы итальянский клуб уже контактировал с Артемом Довбиком.

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Еще один претендент на Довбика

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 Лацио заняло второе место, уступив лишь чемпиону Италии Интеру. Между лидерами отставания в 16 баллов.

Ожидается, что "орлам" придется выложить за футболиста около 10-12 миллионов евро плюс бонусы.

Лацио уже далеко не первый клуб из Серии А, заинтересованный в услугах форварда сборной Украины. Для Довбика возможный переход за границу будет уже не первым. Артём имеет опыт выступлений в Дании и Молдове.

Довбик помог Днепр-1 получить звание вицечемпионов УПЛ в сезоне-2022/2023. Днепряне проиграли борьбу за чемпионство донецкому Шахтеру, но опередили третью Звезду.

А сам Артем стал лучшим бомбардиром сезона, наколотив 24 гола (8 – с пенальти) в 30 матчах. Всего в сезоне-2022/2023 Довбик отыграл 39 поединков, отличившихся 39 мячами и 8 ассистов.

На фоне всех этих слухов Артём подписал новый контракт с Днепр-1. Новое соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2025 года.