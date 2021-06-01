Игрок Челси после победы в Лиге чемпионов сбрил бороду в прямом эфире: видео

Челси стал победителем Лиги чемпионов. После триумфа игрок лондонского клуба Жоржинью выполнил обещание, которое дал перед поединком.
Новые имиджи после финала
Опорный полузащитник Челси Жоржинью остался после финала без бороды. Все из-за того, что футболист побился об заклад с журналистом Фредом Калдейрой.
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Оба договорились сбрить бороды, если Челси торжествует в Лиге чемпионов. Игрок и представитель СМИ сдержали обещания и побрили друг друга в прямом эфире рядом с полем. Видео изрядно рассмешило футбольных болельщиков. Жоржинью остался без бороды, а Калдейра сбрил усы.
В сезоне-2020/2021 Жоржинью во всех турнирах сыграл 43 матча за Челси, в которых отметился 8 голами и 2 ассистами.
- Челси с минимальным счетом обыграл Манчестер Сити (0:1). Единственный гол за "аристократов" забил Кай Гаверц. Для Челси это вторая победа в Лиге чемпионов. Предыдущая была в 2012 году.
- Это был восьмой раз в истории, когда в финале Лиги чемпионов сыграли команды из одной страны. И третий случай, когда две английские команды. Первый раз это был поединок с участием Челси и Манчестер Юнайтед. Тогда "пенсионеры" уступили в серии послематчевых пенальти.