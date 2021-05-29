На 42-й минуте Гаверц выскочил на свидание с Эдерсоном, с первого раза не пробил, но мяч отскочил на пустые ворота – Кай был точен.

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Видео гола Гаверца