Футболист "Баварии" Альфонсо Дэвис в свои 19 лет стал самым дорогим левым защитником на планете. Его стоимость выросла до 80 миллионов евро.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, не исключением стал защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

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Самый дорогой левый защитник мира

Портал повесил на футболиста ценник стоимостью 80 миллионов евро. Так не стоит ни один левый защитник на планете.

Только за один месяц цена на футболиста выросла на рекордную сумму – 20 миллионов евро. Дэвис в свои 19 лет также стал самым быстрым футболистом на планете. Канадец Дэвис в 2020 году продемонстрировал скорость 36,51 километра в час.

Игрок сборной Канады опередил Ашрафа Хакими, который минувший сезон также провел в немецкой Бундеслиге. Марокканец выступал за "Боруссию" Дортмунд. А также Адама Траоре из "Вулверхэмптона".