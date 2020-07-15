Портал Globe Soccer Awards составил рейтинг самых быстрых футболистов 2020 года. Рейтинг возглавил защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис.

Канадец Дэвис в 2020 году продемонстрировал скорость 36,51 километра за час. Об этом сообщает Globe Soccer Awards.

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Второе место занял Ашраф Хакими, который прошлый сезон также провел в немецкой Бундеслиге. Марокканец выступал за "Боруссию" Дортмунд.

В тройку лидеров вошел Адама Траоре из "Вулверхэмптона".

Топ-6 самых быстрых футболистов 2020

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария", 36,51 км/ч);

2. Ашраф Хакими ("Боруссия" / "Интер", 36,48 км/ч);

3. Адама Траоре ("Вулверхэмптон", 36,21 км/ч);

4-5. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 36,04 км/ч);

4-5. Эрлинг Голанд ("Боруссия" Дортмунд, 36,04 км/ч);

6. Криштиану Роналду ("Ювентус", 34,6 км /ч).