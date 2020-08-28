"Реал" – самый дорогой клуб мира, победитель Лиги чемпионов "Бавария" – пятая
Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами. Ближайший конкурент – "МанСити".
По данным портала Transfermarkt, два английских и один испанский клуб возглавили тройку лидеров.
Читайте также: Малиновский – в топ-5 самых дорогих полузащитников Серии А
Именно мадридский клуб возглавил этот рейтинг. Его общая стоимость текущего сезона составила 971 миллиона фунтов стерлингов. Ближайший конкурент – "Манчестер Сити", его цена составила 964 миллиона.
Тройку лидеров замкнул еще один английский клуб чемпион АПЛ "Ливерпуль" – 920 миллионов.
Больше всего в первой десятке клубов из английской АПЛ – 5. В рейтинг вошел победитель Лиги чемпионов "Бавария". Она заняла 5 место, а вот победителя Лиги Европы "Севильи" в топ-10 нет. Испанский клуб располагается аж на 29 позиции. Общая стоимость команды составила 318 миллионов фунтов стерлингов.
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами (в миллионах фунтов стерлингов)
- "Реал" – 971
- "Манчестер Сити" – 964
- "Ливерпуль" – 920
- "Барселона" – 892
- "Бавария" – 821
- "Челси" – 763
- ПСЖ – 714
- "Атлетико" – 687
- "Манчестер Юнайтед" – 682
- "Тоттенхэм" – 635