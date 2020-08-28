Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами. Ближайший конкурент – "МанСити".

По данным портала Transfermarkt, два английских и один испанский клуб возглавили тройку лидеров.

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Именно мадридский клуб возглавил этот рейтинг. Его общая стоимость текущего сезона составила 971 миллиона фунтов стерлингов. Ближайший конкурент – "Манчестер Сити", его цена составила 964 миллиона.

Тройку лидеров замкнул еще один английский клуб чемпион АПЛ "Ливерпуль" – 920 миллионов.

Больше всего в первой десятке клубов из английской АПЛ – 5. В рейтинг вошел победитель Лиги чемпионов "Бавария". Она заняла 5 место, а вот победителя Лиги Европы "Севильи" в топ-10 нет. Испанский клуб располагается аж на 29 позиции. Общая стоимость команды составила 318 миллионов фунтов стерлингов.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами (в миллионах фунтов стерлингов)