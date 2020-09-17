Футболіст "Баварії" Альфонсо Девіс у свої 19 років став найдорожчим лівим захисником на планеті. Його вартість зросла до 80 мільйонів євро.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів, не виключенням став захисник мюнхенців Альфонсо Девіс.

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Найдорожчий лівий захисник світу

Портал повісив на футболіста цінник вартістю 80 мільйонів євро. Так не коштує жоден лівий захисник на планеті.

Лише за один місяць ціна на футболіста зросла у рекордну суму – 20 мільйонів євро. Девіс у свої 19 років також став найшвидшим футболістом на планеті. Канадець Девіс у 2020 році продемонстрував швидкість 36,51 кілометра за годину.

Гравець збірної Канади випередив Ашрафа Хакімі, який минулий сезон також провів у німецькій Бундеслізі. Марокканець виступав за "Боруссію" Дортмунд. А також Адама Траоре з "Вулверхемптона".