"Игра с Украиной – величайшее событие в нашей истории": тренер Брентфорда поражен украинцами

Сборная Украины получила дюжину комплиментов от наставника Брентфорда. Специалист уверяет, что этот матч самый грандиозный в истории английского коллектива.

Главный тренер молодежного состава Брентфорда Ник Макфарлейн поделился впечатлениями от матча с "сине-желтыми". Коуча "пчел" поразила игра отдельных украинских исполнителей.

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Историческое событие

Главный наставник юниорского состава Брентфорда ошеломлен тем, что "пчелы" получили возможность сыграть поединок со сборной Украины (0:2). Макфарлейн также отметил исполнителей "сине-желтых", наиболее поразивших его в матче. Коуч уверяет, что противостояние с футболистами такого уровня подарит колоссальный опыт для юных игроков Брентфорда.

Матч против сборной Украины стал самым грандиозным событием в истории второй команды Брентфорда. Это был сильнейший соперник, с которым мы когда-нибудь сталкивались. Это был исключительный матч для нашей молодежи, которую усилили два игрока первой команды – Понтус Янссон и Джош Дасильва. Противостоять таким игрокам как Мудрик – для 17-летних ребят это невероятный опыт. Михаил отлично проявил себя как с мячом, так и без мяча. Мы лично смогли в этом убедиться. Нам пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы создать опасность у чужих ворот. Это был один из самых сложных матчей, в которых участвовала наша команда. Я горжусь своими ребятами, все в клубе должны гордиться ими за то, как они справились с игрой,

– рассказал Ник.

Также тренер юниорского Брентфорда высказал слова поддержки сборной Украины. Коуч "пчел" пожелал успехов "сине-желтым" в будущих победах, а также отметил, что ему любовало глаз то, что украинцы проводили тренировки на их стадионе.

Мы желаем Украине всего лучшего в следующих матчах. Украина – страна, столько всего пережившая за последнее время. Нам было приятно видеть их на Джерси-роуд во время тренировок. То, что украинская сторона попросила Брентфорд Б сыграть против них, говорит о том, где мы находимся и где находится наш клуб в целом. Мы действительно желаем ей всего наилучшего, это был отличный момент,

– рассказал Макфарлейн.

Напомним, что сборная Украины проведет свой первый поединок в рамках отбора к Евро-2024 противостоянием со сборной Англии на "Уэмбли" 26 марта. Команда "трех львов" уже стартовала в квалификации победным поединком против сборной Италии (1:2), в каком нападающий англичан установил рекорд.