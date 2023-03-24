Головний тренер молодіжного складу Брентфорда Нік Макфарлейн поділився враженнями від матчу зі "синьо-жовтими". Коуча "бджіл" вразила гра окремих українських виконавців.

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Історична подія

Головний наставник юніорського складу Брентфорда приголомшений тим, що "бджоли" отримали нагоду зіграти поєдинок зі збірною України (0:2). Макфарлейн також відзначив виконавців "синьо-жовтих", які найбільше його вразили у матчі. Коуч запевняє, що протистояння з футболістами такого рівня подарує колосальний досвід для юних гравців Брентфорда.

Матч проти збірної України став найграндіознішою подією в історії другої команди Брентфорда. Це був найсильніший суперник, з яким ми коли-небудь стикалися. Це був винятковий матч для нашої молоді, яку посилили два гравці першої команди – Понтус Янссон і Джош Дасільва. Протистояти таким гравцям, як Мудрик – для 17-річних хлопців це неймовірний досвід. Михайло чудово проявив себе як з м'ячем, так і без м'яча. Ми особисто змогли в цьому переконатися. Нам довелося докласти колосальних зусиль, щоб створити небезпеку біля чужих воріт. Це був один із найскладніших матчів, у яких брала участь наша команда. Я пишаюся своїми хлопцями, всі в клубі повинні пишатися ними за те, як вони впоралися з грою,

– розповів Нік.

Також тренер юніорського Брентфорда висловив слова підтримки збірній України. Коуч "бджіл" побажав успіхів "синьо-жовтим" у майбутніх звитягах, а також відзначив, що йому милувало око те, що українці проводили тренування на їхньому стадіоні.

Ми бажаємо Україні всього найкращого в наступних матчах. Україна – країна, яка стільки всього пережила за останній час. Нам було приємно бачити їх на Джерсі-роуд під час тренувань. Те, що українська сторона попросила Брентфорд Б зіграти проти них, говорить про те, де ми перебуваємо і де перебуває наш клуб загалом. Ми дійсно бажаємо їй всього найкращого, це був чудовий момент,

– розповів Макфарлейн.

Нагадаємо, що збірна України проведе свій перший поєдинок в рамках відбору до Євро-2024 протистоянням зі збірною Англії на "Вемблі" 26-го березня. Команда "трьох левів" уже стартувала у кваліфікації переможним поєдинком проти збірної Італії (1:2), в якому нападник англійців встановив рекорд.