Малиновскому приготовиться: Марсель останется без главного тренера

Сезон-2022/2023 будет последним в тренерской карьере Игоря Тудора во главе Марселя. Наставник принял решение покинуть команду.

Поэтому руководству "провансальцев" нужно хорошо "поломать себе голову", чтобы найти достойную замену талантливому наставнику. Вероятность того, что Игорь Тудор останется тренироваться Марсель на сезон-2023/2024 очень низка.

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Изменения дойдут до тренерской лавы "провансальцев"

Поэтому не тренерскому мостику французского клуба следует ожидать ротации. Пока неизвестно, как это повлияет на игровой тонус украинца Руслана Малиновского. Однако и судьба украинского полузащитника в Марселе до конца неизвестна.

Футболист сборной Украины играет в аренде, рассчитанной до конца текущего сезона, после чего Руслан должен вернуться в итальянскую Аталанту, если его соглашение не выкупят французы (опция выкупа есть в договоренности). Еще ранее СМИ сообщали, что Малиновский удовлетворил руководство Марселя своей игрой, поэтому клуб досрочно выкупил контракт украинца. Уже даже называли срок соглашения с Малиновским. Но официальной информации еще нет.

Малиновский после перехода во Францию уже провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Успешный сезон Игоря Тудора во главе Марселя