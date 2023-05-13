Руслан Малиновский не вернется в Серию А и продолжит выступления во Франции. Марсель подпишет полноценный контракт с украинским полузащитником, ведь было соблюдено главное условие аренды.

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Убедил французов

"Провансальцы" сохранили прописку в Лиге 1 и сделала это очень убедительно. После 24 туров Марсель идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 70 баллов. Команда Игоря Тудора до последнего сражается за чемпионство. Однако претворить это в реальность будет очень сложно. До лидера сезона ПСЖ отставание в 11 баллов. Но Марсель еще не провел свою игру в этом туре.

Напомним, что французский клуб арендовал украинца до конца сезона-2022/2023 с правом обязательного выкупа.

Еще раньше была подобная информация о досрочной активации данной опции французами. Ведь украинец полностью удовлетворил все потребности французского гранда.

Сообщается, что Малиновский заключит контракт с Марселем на 3 года – до лета 2026 года.

К слову. Марсель свой матч 35-го тура Лиги 1 проведет 14 мая против Анже. Стартовый свисток раздастся в 21:45 (по Киеву).