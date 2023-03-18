Руслан Малиновский, перебравшийся в Марсель на правах аренды из итальянской Аталанты, уже внес определенный вклад в нынешний результат команды. Украинец стал подлинным усилением для "провансальцев".
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Стал усилением для Марселя
По информации издания, украинский полузащитник убедил французский клуб, досрочно активировавший обязательный выкуп контракта футболиста.
Ранее сообщалось, что Малиновский обойдется Марселю в 13 миллионов евро, включая бонусы.
Вроде бы единственным препятствием такой активации выкупа мог быть разве что вылет подопечных Игоря Тудора из Лиги 1. Однако в сезоне-2022/2023 "провансальцам" уже точно не грозит, клуб уверенно идет на вершине турнирной таблицы.
Недавно сам Руслан рассказывал об одной из причин, убедившей его перейти в этот французский клуб. Также украинец назвал цель команды в текущем сезоне.
Кратко о переходе Малиновского в Марсель
- 9 января 2023 года Марсель объявил об аренде Малиновского, рассчитанной до конца сезона-2022/2023.
- За новый коллектив Руслан уже провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал столько же результативных передач.
- Украинец доволен всем во французском клубе, ведь в Аталанте в последнее время не получал много игровой практики. Джан Пьеро Гасперини не слишком рассчитывал на футболиста сборной Украины, что не скажешь об Игоре Тудоре.