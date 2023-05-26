Тому керівництву "провансальців" потрібно добре "поламати собі голову", аби знайти гідну заміну талановитому наставнику. Ймовірність того, що Ігор Тудор залишиться тренуватись Марсель на сезон-2023/2024 є дуже низькою.
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Зміни дійдуть до тренерської лави "провансальців"
Тому не тренерському містку французького клубу слід чекати ротацію. Наразі невідомо, як це вплину на ігровий тонус українця Руслана Маліновського. Однак й доля українського півзахисника у Марселі до кінця ще невідома.
Футболіст збірної України грає в оренді, яка розрахована до кінця поточного сезону, після чого Руслан повинен повернутись в італійську Аталанту, якщо його угоду не викуплять французи (опція викупу є у домовленості). Ще раніше ЗМІ повідомляли, що Маліновський задовольнив керівництво Марселя своєю грою, тому клуб достроково викупив контракт українця. Вже навіть називали термін угоди з Маліновським. Але офіційної інформації ще немає.
Маліновський після переходу у Францію провів вже 21 матч, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.
Успішний сезон Ігоря Тудора на чолі Марселя
- Якщо повернутись до Ігоря Тудора, то наставник очолює Марсель із липня 2022-го року. Його контракт із французьким клубом розрахований до кінця червня 2024 року. Але 45-річний хорват вирішив, що хоче змін негайно.
- Із того моменту команда під керівництвом Тудора вже провела 46 матчів, у яких здобула 27 перемог при 1 поразках. Ще 7 поєдинків закінчувались мировими.
- Марсель у цьому сезоні вже фактично гарантував собі участь мінімум у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після 36 турів Ліги 1 клуб посідає третє місце, маючи у своєму активі 73 бали. Попереду ще два тури проти Бреста та Аяччо.
- До другого Ланса відставання у 5 балів, а ось перевага над четвертим Монако складає 8 очок. Тому супернику вже не вдасться наздогнати "провансальців".