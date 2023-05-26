Тому керівництву "провансальців" потрібно добре "поламати собі голову", аби знайти гідну заміну талановитому наставнику. Ймовірність того, що Ігор Тудор залишиться тренуватись Марсель на сезон-2023/2024 є дуже низькою.

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Зміни дійдуть до тренерської лави "провансальців"

Тому не тренерському містку французького клубу слід чекати ротацію. Наразі невідомо, як це вплину на ігровий тонус українця Руслана Маліновського. Однак й доля українського півзахисника у Марселі до кінця ще невідома.

Футболіст збірної України грає в оренді, яка розрахована до кінця поточного сезону, після чого Руслан повинен повернутись в італійську Аталанту, якщо його угоду не викуплять французи (опція викупу є у домовленості). Ще раніше ЗМІ повідомляли, що Маліновський задовольнив керівництво Марселя своєю грою, тому клуб достроково викупив контракт українця. Вже навіть називали термін угоди з Маліновським. Але офіційної інформації ще немає.

Маліновський після переходу у Францію провів вже 21 матч, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

Успішний сезон Ігоря Тудора на чолі Марселя