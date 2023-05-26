Поэтому руководству "провансальцев" нужно хорошо "поломать себе голову", чтобы найти достойную замену талантливому наставнику. Вероятность того, что Игорь Тудор останется тренироваться Марсель на сезон-2023/2024 очень низка.
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Изменения дойдут до тренерской лавы "провансальцев"
Поэтому не тренерскому мостику французского клуба следует ожидать ротации. Пока неизвестно, как это повлияет на игровой тонус украинца Руслана Малиновского. Однако и судьба украинского полузащитника в Марселе до конца неизвестна.
Футболист сборной Украины играет в аренде, рассчитанной до конца текущего сезона, после чего Руслан должен вернуться в итальянскую Аталанту, если его соглашение не выкупят французы (опция выкупа есть в договоренности). Еще ранее СМИ сообщали, что Малиновский удовлетворил руководство Марселя своей игрой, поэтому клуб досрочно выкупил контракт украинца. Уже даже называли срок соглашения с Малиновским. Но официальной информации еще нет.
Малиновский после перехода во Францию уже провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Успешный сезон Игоря Тудора во главе Марселя
- Если вернуться к Игорю Тудору, то наставник возглавляет Марсель с июля 2022 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Но 45-летний хорват решил, что хочет перемен немедленно.
- С того момента команда под руководством Тудора уже провела 46 матчей, в которых одержала 27 побед при 1 поражении. Еще 7 поединков заканчивались мировыми.
- Марсель в этом сезоне уже фактически гарантировал себе участие минимум в квалификации Лиги чемпионов. После 36 туров Лиги 1 клуб занимает третье место, имея в своем активе 73 балла. Впереди еще два тура против Бреста и Аяччо.
- Ко второму Лансу отставание в 5 баллов, а вот преимущество над четвертым Монако составляет 8 очков. Поэтому сопернику уже не удастся догнать "провансальцев".