Поэтому руководству "провансальцев" нужно хорошо "поломать себе голову", чтобы найти достойную замену талантливому наставнику. Вероятность того, что Игорь Тудор останется тренироваться Марсель на сезон-2023/2024 очень низка.

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Изменения дойдут до тренерской лавы "провансальцев"

Поэтому не тренерскому мостику французского клуба следует ожидать ротации. Пока неизвестно, как это повлияет на игровой тонус украинца Руслана Малиновского. Однако и судьба украинского полузащитника в Марселе до конца неизвестна.

Футболист сборной Украины играет в аренде, рассчитанной до конца текущего сезона, после чего Руслан должен вернуться в итальянскую Аталанту, если его соглашение не выкупят французы (опция выкупа есть в договоренности). Еще ранее СМИ сообщали, что Малиновский удовлетворил руководство Марселя своей игрой, поэтому клуб досрочно выкупил контракт украинца. Уже даже называли срок соглашения с Малиновским. Но официальной информации еще нет.

Малиновский после перехода во Францию уже провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Успешный сезон Игоря Тудора во главе Марселя