Разве плохой бизнесмен: Суркис ждет кучу денег от будущего трансфера Цыганкова
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Президент киевского Динамо Игорь Суркис внимательно следит за успехами Виктора Цыганкова в испанской Жироне. На экс-лидера "бело-синих" выстроилась целая очередь претендентов из грандов европейского футбола.
В январе 2023 года киевское Динамо отпустило свой главный актив в Жирону. За трансфер Виктора Цыганкова столичный клуб получил всего 5 миллионов евро.
Читайте также "Серьезный дуэт для Жироны": болельщики поражены игрой Довбика и Цыганкова против Барселоны
Суркис: Динамо все сделало вовремя
Тогда президента "бело-синих" Игоря Суркиса не критиковал только ленивый. Впрочем, менеджмент клуба уже тогда понимал, что Жирона только первая ступенька в европейской карьере Цыганкова. Уже следующий трансфер Виктора принесет кучу денег на счет клуба.
Более того, Игорь Михайлович рассчитывает, что такая же ситуация будет с Миколенко и Забарным.
Мы подписали очень хороший контракт. Верю, что Цыганкова продадут за огромные деньги. Журналисты говорят, что Динамо не продало его вовремя, но мы все сделали вовремя. Получим за Цыганкова много денег. И Жирона, и мы. Похожая ситуация и с Миколенко, и с Забарным,
– заявил Суркис.
Напомним, что в контракте Цыганкова прописано, что столичный клуб получит 50 процентов от последующей продажи игрока.
Ранее сообщалось, что украинским вингером интересуются Бавария, Барселона и английский Тоттенхэм.
Успехи Цыганкова в Испании
- В текущем сезоне Виктор Цыганков составил ударный дуэт с Артемом Довбиком.
- На счету вингера 3 гола и 3 ассиста в 16 поединках.
- Благодаря успешной игре украинцев Жирона лидирует в Ла Лиге.
- Контракт Цыганкова с бело-красными рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.