Украинские игроки Артем Довбык и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова, пишет 24 Канал.
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Что говорят об украинских игроках фанаты
Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора. Команда Мичела одержала уверенную победу - 4:2.
Футбольные болельщики оценили игру украинского дуэта в социальных сетях:
gimenezista: "Довбык и Цыганков – невероятные"
LaLigaExtra: "Артем Довбык и Виктор Цыганков – серьезный дуэт для "Жироны" в этом сезоне".
Jonay Amaro: Лучшее в этой "Жироне" то, что даже ее "украинская связка" прогрессирует с каждым матчем. Вчера они доминировали и разрывали.
Marcos Henrique: "Виктор Цыганков сегодня был лучшим в поле".
FB eye's #Tenhagout: "Довбик, меня поразил, отныне буду пристально следить за ним".
Maxoux: "Болчок монстр, он сегодня вышел на поле, чтобы уничтожить Барсу".
Utd_Time: "Рад видеть, как у Цыганкова все хорошо в Жироне".
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