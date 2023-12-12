В січні 2023 року київське Динамо відпустило свій головний актив до Жирони. За трансфер Віктора Циганкова столичний клуб отримав лише 5 мільйонів євро.

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Суркіс: Динамо все зробило вчасно

Тоді президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса не критикував лише лінивий. Втім, менеджмент клубу вже тоді розумів, що Жирона тільки перша сходинка в європейській кар'єрі Циганкова. Вже наступний трансфер Віктора принесе купу грошей на рахунок клубу.

Ба більше, Ігор Михайлович розраховує, що така ж ситуація буде з Миколенком та Забарним.

Ми підписали дуже гарний контракт. Вірю, що Циганкова продадуть за величезні гроші. Журналісти кажуть, що Динамо не вчасно продало його, але ми все зробили вчасно. Отримаємо за Циганкова багато грошей. І Жирона, і ми. Подібна ситуація і з Миколенком, і із Забарним,

– заявив Суркіс.

Нагадаємо, що в контракті Циганкова прописано, що столичний клуб отримає 50 відсотків від наступного продажу гравця.

Раніше повідомлялося, що українським вінгером цікавляться Баварія, Барселона та англійський Тоттенхем.

Успіхи Циганкова в Іспанії