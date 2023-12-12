В январе 2023 года киевское Динамо отпустило свой главный актив в Жирону. За трансфер Виктора Цыганкова столичный клуб получил всего 5 миллионов евро.

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Суркис: Динамо все сделало вовремя

Тогда президента "бело-синих" Игоря Суркиса не критиковал только ленивый. Впрочем, менеджмент клуба уже тогда понимал, что Жирона только первая ступенька в европейской карьере Цыганкова. Уже следующий трансфер Виктора принесет кучу денег на счет клуба.

Более того, Игорь Михайлович рассчитывает, что такая же ситуация будет с Миколенко и Забарным.

Мы подписали очень хороший контракт. Верю, что Цыганкова продадут за огромные деньги. Журналисты говорят, что Динамо не продало его вовремя, но мы все сделали вовремя. Получим за Цыганкова много денег. И Жирона, и мы. Похожая ситуация и с Миколенко, и с Забарным,

– заявил Суркис.

Напомним, что в контракте Цыганкова прописано, что столичный клуб получит 50 процентов от последующей продажи игрока.

Ранее сообщалось, что украинским вингером интересуются Бавария, Барселона и английский Тоттенхэм.

Успехи Цыганкова в Испании