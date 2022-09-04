После начала полномасштабного вторжения в Украину российский футбол начали отстранять от разных соревнований. Сборную не допустили к отбору на ЧМ-2022, а клубы дисквалифицировали по еврокубкам.

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Несмотря на это, ФИФА не захотела исключать россию из своей организации. Это крайне возмутило генерального директора Шахтера Сергея Палкина, который считает, что россия не должна быть среди членов организации.

Эту тему прокомментировал и президент Динамо Игорь Суркис. Функционер считает, что отстранение российских клубов от еврокубков нанесет существенный ущерб стране-агрессору.

Верно выступал. Пока их исключили на непонятно какой срок. Мы можем говорить – давайте исключим, давайте выгоним. Но это просто мы слова бросаем в воздух. Имеются регламентные нормы.

Началась война, российские спортсмены были выброшены со всех соревнований. Они нигде не играют сегодня. Думаю, пока война не прекратится, не будет подписан мирный договор, они нигде не будут играть. А в мирном договоре будет заключаться, что мы вернем наши территории. Они сами себе делают рекламу, что он у них на подъеме.

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Мы посмотрим через 2-3 года, на каком подъеме он у них будет, если весь мир играет в еврокубках. Лига чемпионов со следующего года полностью переформируется. Лига Европы и Лига Конференций – все переформируется. Для них больно, поверьте мне, что они не участвуют,

– заявил Суркис.

Плохой старт сезона для Динамо

Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало новый сезон в УПЛ. Команда Мирчи Луческу разгромно проиграла Днепру-1 (0:3), после чего уступила Заре (2:3). Сейчас киевляне идут на 15 месте.

Из Лиги чемпионов Динамо также вылетели, уступив Бенфике в раунде плей-офф квалификации. Неудачи заставили Игоря Суркиса напомнить игрокам об их призывном возрасте и возможности воевать.