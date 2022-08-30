В россии показ футбольных матчей ЧМ-2022 в Катаре будут транслировать сразу три канала – вгттр, "матч тв" и "первый". За это каждый канал заплатил по 13 миллионов долларов ФИФА. Еще один миллион долларов пришлось заплатить посреднику.

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вгтрк – это российский государственный медиахолдинг. "матч тв" был создан "газпромом" по указу владимира путина. "первый" – это тоже государственный российский пропагандистский телеканал.

При этом что сборной россии на чемпионате мира 2022 года не будет из-за дисквалификации. Эта команда пробилась в стыковые матчи, но после начала войны россии против Украины ее дисквалифицировали.

Несмотря на это, в ФИФА таки соблазнились российскими деньгами, которые заплатили за трансляцию матчей.

В то же время Международный олимпийский комитет в этом вопросе проявил более четкую позицию – там не допустили россию к тендеру по покупке прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Вместе с россией "под раздачу" попала белорусь.

россия же использует спорт для своей пропаганды. Но когда на матчах чемпионата Германию на стадионе показывали баннеры в поддержку Украины, спортивные каналы (в том числе "матч тв") прерывали трансляцию. Или блюрили это изображение во время трансляции.

Кроме того, российские каналы продолжают владеть правом на показ матчей еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Хотя российские команды и там не выступают из-за отстранения. Но в россии будут показывать эти матчи, кроме игр с участием украинских команд.