Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський футбол почали відстороняти від різних змагань. Збірну не допустили до відбору на ЧС-2022, а клуби дискваліфікували з єврокубків.

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Попри це ФІФА не захотіла виключати росію зі своєї організації. Це вкрай обурило генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, який вважає, що рф не має бути серед членів організації.

Цю тему прокоментував і президент Динамо Ігор Суркіс. Функціонер вважає, що відсторонення російських клубів від єврокубків завдасть суттєвих збитків країні-агресору.

Правильно виступав. Поки що їх виключили на незрозуміло який термін. Ми можемо говорити – давайте виключимо, давайте виженемо. Але це просто ми слова кидаємо в повітря. Є регламентні норми.

Почалася війна, російських спортсменів викинули зі всіх змагань. Вони ніде не грають сьогодні. Думаю, доки війна не припиниться, не буде підписано мирний договір, то вони ніде не гратимуть. А у мирному договорі укладатиметься, що ми повернемо наші території. Вони самі собі роблять рекламу, що він у них на підйомі.

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Ми подивимося через 2-3 роки, на якому підйомі він у них буде, якщо весь світ грає в єврокубках. Ліга чемпіонів із наступного року повністю переформується. Ліга Європи та Ліга Конференцій – все переформується. Для них боляче, повірте мені, що вони не беруть участь,

– заявив Суркіс.

Поганий старт сезону для Динамо

Нагадаємо, що Динамо вкрай невдало почало новий сезон в УПЛ. Команда Мірчі Луческу розгромно програла Дніпру-1 (0:3), після чого поступилась Зорі (2:3). На даний момент кияни йдуть на 15 місці.

З Ліги чемпіонів Динамо також вилетіли, поступившись Бенфіці в раунді плей-офф кваліфікації. Невдачі змусили Ігоря Суркіса нагадати гравцям про їх призовний вік і можливість воювати.