Йовичевич: Проигрывать всегда неприятно
Хорватский специалист остался доволен командой, с которой работает всего 12 дней. Футболисты за столь короткое время поняли, чего от них требует тренерский штаб команды. Игроки хорошо играли в первой зоне, переводили мяч и старались победить.
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Игорь Йовичевич назвал, какой недостаток увидел в игре команды против Аякса. Это игра на контратаках, когда было много пространства, но такие моменты не реализовывались сполна.
48-летний специалист отметил, что все соперники на собрании Шахтера находятся на уровне клубов Лиги чемпионов. Поэтому для горняков это большой вызов.
В общем, могу похвалить команду за усилия и мотивацию двигаться вперед. Конечно, проигрывать всегда неприятно, не люблю проигрывать даже на тренировках, даже на сборах, но все равно могу только похвалить,
– рассказал Йовичевич.
"Их было гораздо больше, чем местных"
Тренер дончан отметил ротацию состава по ходу матча и отметил соперника из Нидерландов.
"Исполнители Аякса - игроки действительно высокого уровня. Разумеется, когда платишь за футболиста 30 миллионов евро, то он должен делать разницу - так же и Энтони делал разницу, Тадич, которого мы прекрасно знаем... Играть против таких футболистов для нас - очень хорошая проверка. Наши ребята отлично поработали, хотя играли не по 90 минут, а по 45, но они все равно молодцы", – сказал наставник "горняков".
После поединка вся команда во главе с Йовичевичем собралась в центральном кругу поля и поблагодарила болельщиков за поддержку. Трибуны заполнили немало украинцев, живущих в Нидерландах или переехавших из-за войны.
Тренер донецкого клуба уверен, что на трибунах собралось больше украинцев, чем местные жители.
Наверное, их было гораздо больше местных. И мы чувствовали их, они давали нам попутный ветер. Поэтому хочу еще раз поблагодарить всех болельщиков. Думаю, немало средств собрали для Украины, и, считаю, без болельщиков было бы гораздо сложнее,
– ответил Йовичевич.