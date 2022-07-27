Йовичевич: Проигрывать всегда неприятно

Хорватский специалист остался доволен командой, с которой работает всего 12 дней. Футболисты за столь короткое время поняли, чего от них требует тренерский штаб команды. Игроки хорошо играли в первой зоне, переводили мяч и старались победить.

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Игорь Йовичевич назвал, какой недостаток увидел в игре команды против Аякса. Это игра на контратаках, когда было много пространства, но такие моменты не реализовывались сполна.

48-летний специалист отметил, что все соперники на собрании Шахтера находятся на уровне клубов Лиги чемпионов. Поэтому для горняков это большой вызов.

В общем, могу похвалить команду за усилия и мотивацию двигаться вперед. Конечно, проигрывать всегда неприятно, не люблю проигрывать даже на тренировках, даже на сборах, но все равно могу только похвалить,

– рассказал Йовичевич.

Напомним! Матч против Аякса закончился поражением Шахтера со счетом 3:1. Единственный гол "горняков" во встрече забил Михаил Мудрик.

"Их было гораздо больше, чем местных"

Тренер дончан отметил ротацию состава по ходу матча и отметил соперника из Нидерландов.

"Исполнители Аякса - игроки действительно высокого уровня. Разумеется, когда платишь за футболиста 30 миллионов евро, то он должен делать разницу - так же и Энтони делал разницу, Тадич, которого мы прекрасно знаем... Играть против таких футболистов для нас - очень хорошая проверка. Наши ребята отлично поработали, хотя играли не по 90 минут, а по 45, но они все равно молодцы", – сказал наставник "горняков".

После поединка вся команда во главе с Йовичевичем собралась в центральном кругу поля и поблагодарила болельщиков за поддержку. Трибуны заполнили немало украинцев, живущих в Нидерландах или переехавших из-за войны.

Тренер донецкого клуба уверен, что на трибунах собралось больше украинцев, чем местные жители.

Наверное, их было гораздо больше местных. И мы чувствовали их, они давали нам попутный ветер. Поэтому хочу еще раз поблагодарить всех болельщиков. Думаю, немало средств собрали для Украины, и, считаю, без болельщиков было бы гораздо сложнее,

– ответил Йовичевич.

К слову. Следующий матч Шахтер сыграет 30 июля против Утрехта.