Йовічевіч: Програвати завжди неприємно

Хорватський спеціаліст залишився задоволений командою, з якою працює лише 12 днів. Футболісти за такий короткий час зрозуміли, чого від них вимагає тренерський штаб команди. Гравці добре грали у першій зоні, переводили м'яч та старались перемогти.

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Ігор Йовічевіч назвав, який недолік побачив у грі команди проти Аякса. Це гра на контратакаХ, коли було багато простору, але такі моменти не реалізовувались сповна.

48-річний фахівець зауважив, що усі суперники на зборах Шахтаря є на рівні клубів Ліги чемпіонів. Тому для "гірників" це великий виклик.

Загалом можу похвалити команду за зусилля і мотивацію рухатися вперед. Звісно, програвати завжди неприємно, не люблю програвати навіть на тренуваннях, навіть на зборах, але все одно можу тільки похвалити,

– розповів Йовічевіч.

Нагадаємо! Матч проти Аякса закінчився поразкою Шахтаря з рахунком 3:1. Єдиний гол "гірників" у зустрічі забив Михайло Мудрик.

"Їх було набагато більше, ніж місцевих"

Тренер донеччан відзначив ротацію складу по ходу матчу та відзначив суперника з Нідерландів.



"Виконавці Аякса – гравці справді високого рівня. Зрозуміло, коли платиш за футболіста 30 мільйонів євро, то він має робити різницю – так само й Ентоні робив різницю, Тадич, якого ми чудово знаємо... Грати проти таких футболістів для нас – дуже гарна перевірка. Наші хлопці чудово попрацювали, хоча грали не по 90 хвилин, а по 45, та вони все одно молодці", – сказав наставник "гірників".

Після поєдинку уся команда на чолі з Йовічевічем зібралась у центральному колі поля та подякувала уболівальникам за підтримку. Трибуни заповнили чимала кількість українців, які живуть у Нідерландах чи переїхали через війну.

Тренер донецького клубу впевнений, що на трибунах зібралось більше українців, ніж місцевих жителів.

Напевно, їх було набагато більше, ніж місцевих. І ми відчували їх, вони давали нам "попутний вітер". Тому хочу іще раз подякувати всім уболівальникам. Гадаю, чимало коштів зібрали для України, і, вважаю, без уболівальників було б набагато складніше,

– відповів Йовічевіч.

До слова. Наступний матч Шахтар зіграє 30 липня проти Утрехта.