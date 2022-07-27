Муравьи бегут по коже

Матч против Аякса стал для "горняков" вторым на собрании в Нидерландах. Перед поединками украинских клубов уже традиционно раздается гимн Украины, исключением не стали встречи Шахтера, сообщает 24 канал.

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На этот раз исполнить главную песню страны взялись звезды украинской эстрады, а юная украинская девочка. Многие не сдержали слез, а по телу шли муравьи от такого щемящего исполнения гимна Украины.

Собравшиеся на "Йохан Кройф Арена" встретили начало украинского гимна безумными овациями. На трибунах было немало украинцев, живущих в Нидерландах или уехавших за границу из-за войны, поэтому много сине-желтых флагов и другой атрибутики в цветах нашей страны.

Казалось, что поединок проходит в Украине.

Щемящее исполнение гимна Украины перед матчем Шахтера: смотрите видео

Напомним, что матч закончился уверенной победой Аякса со счётом 3:1. Единственный гол в составе "горняков" забил Михаил Мудрик. Вундеркинд донецкого клуба отличился безумным мячом.

К слову. 30 июля Шахтер встретится с Утрехтом.