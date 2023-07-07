Первый ассистент главного тренера Шахтера Раймонд Аттевелд рассказал, какие задачи на сезон тренерский штаб ставит перед командой. Также помощник Патрика ван Леувена признался, какой стиль футбола тренерский штаб хочет привить "горнякам". Вот так Интер договорился с вратарем сборной Украины: о каком контракте идет речь

Амбициозные цели на новый сезон

В прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом, и это то, что мы, конечно, стараемся повторить. Также было бы хорошо пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Для нас важно, чтобы футболисты поняли, как мы хотим играть: интенсивность, прессинг, ответственность за каждый матч сезона,

– заявил Раймонд Аттевелд.

Отметим, что новый штаб тренеров пришел почти на готовую команду, которую с нуля слепил Игорь Йовичевич, которого поперли с руля Шахтера. Хорват почти без легионера в разгар войны сделал мощную команду, которую привел к чемпионству Украины.

СМИ назвали причину столь резкого решения "горняков". Руководство дончан указало "на двери" хорватскому специалисту через поражение от Фейенорда в 1/8 финала Лиги Европы.

Однако Йовичевич поднял высокую планку перед новым тренерским штабом во главе с бывшим наставником Зари Патриком ван Леувеном.

Напомним, что 3 июля Шахтер объявил о назначении нового главного тренера первой команды Донецкому клубу удалось вернуть нидерландского специалиста, ранее долго работавшего в Академии "горняков" (2006 – 2013 годы). Контракт с Ван Леувеном рассчитан на 2 года (до 30 июня 2025 г.).

Любопытно! Уже 8 июля Шахтер проведет свой первый контрольный спарринг на собрании в Нидерландах. Соперником дончан станет АЗ. Кроме этого поединка "горняки" планируют провести еще четыре товарищеских матча.