Амбициозные цели на новый сезон
В прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом, и это то, что мы, конечно, стараемся повторить. Также было бы хорошо пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Для нас важно, чтобы футболисты поняли, как мы хотим играть: интенсивность, прессинг, ответственность за каждый матч сезона,
– заявил Раймонд Аттевелд.
Отметим, что новый штаб тренеров пришел почти на готовую команду, которую с нуля слепил Игорь Йовичевич, которого поперли с руля Шахтера. Хорват почти без легионера в разгар войны сделал мощную команду, которую привел к чемпионству Украины.
СМИ назвали причину столь резкого решения "горняков". Руководство дончан указало "на двери" хорватскому специалисту через поражение от Фейенорда в 1/8 финала Лиги Европы.
Однако Йовичевич поднял высокую планку перед новым тренерским штабом во главе с бывшим наставником Зари Патриком ван Леувеном.
Напомним, что 3 июля Шахтер объявил о назначении нового главного тренера первой команды Донецкому клубу удалось вернуть нидерландского специалиста, ранее долго работавшего в Академии "горняков" (2006 – 2013 годы). Контракт с Ван Леувеном рассчитан на 2 года (до 30 июня 2025 г.).