Ига Швентек – Элина Свитолина 2:0 (6:2, 7:5)

За право сыграть в полуфинале соревнований наша спортсменка уступила представительнице Польши Иге Швентек. Счет встречи 2:0.

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В первом сете особой борьбы не получилось. Швентек выиграла партию со счетом 6:2. Второй сет прошел в упорной борьбе. Однако перевести игру в третью партию Элина не смогла – 5:7. Матч продолжался 1 час и 38 минут.

В полуфинале, который состоится 15 мая, польская теннисистка сыграет против Кори Гауфф из США.

Турнир в Риме с призовым фондом 1 835 490 долларов продлится до 16 мая.