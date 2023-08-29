Лучшая в столетии: большая подруга Украины Ига Швентек установила новый рекорд

В США 28 августа стартовал последний "мейджор" 2023 года. В нем свой чемпионский титул начала защищать польская теннисистка Ига Швентек.

Первая ракетка мира в матче 1/64 финала разгромила шведскую теннисистку Ребекку Петерсон - 6:0, 6:1. Эта победа стала знаковой для представительницы Польши.

Читайте также Собрали более 300 тысяч долларов: на US Open-2023 состоялся матч в поддержку Украины

Впечатляющая статистика

Ига, которая впервые стартовавшая на US Open в статусе чемпионки, одержала 14-ю победу в 17 матчах на US Open. В целом же этот успех стал 66 победным матчем для польки на теннисных "мейджорах" в карьере. Таким образом Швентек стала автором беспрецедентной серии в XXІ веке.

До этого ни одной теннисистке с начала 2000-х не удавалось выиграть такое количество матчей в своих 80 стартовых играх на уровне Grand Slam. Больше всего побед на этом впечатляющем отрезке 22-летняя теннисистка одержала на Открытом чемпионате Франции — 28 побед при двух поражениях в основной сетке турнира.