Перша ракетка світу в матчі 1/64 фіналу розгромила шведську тенісистку Ребекку Петерсон — 6:0, 6:1. Ця перемога стала знаковою для представниці Польщі.

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Вражаюча статистика

Іга, яка вперше стартувала на US Open у статусі чемпіонки, здобула 14-ту перемогу в 17 матчах на US Open. Загалом же цей успіх став 66-м переможним матчем для польки на тенісних "мейджорах" у кар'єрі. Таким чином Швьонтек стала авторкою безпрецедентної серії у XXІ столітті.

До цього жодній тенісистці від початку 2000-х не вдавалося виграти таку кількість матчів у своїх 80 стартових іграх на рівні Grand Slam. Найбільше перемог на цьому вражаючому відрізку 22-річна тенісистка здобула на Відкритому чемпіонаті Франції — 28 звитяг при двох поразках в основній сітці турніру.

Наступною суперницею Швьонтек на US Open стане австралійка Дарія Севілл. Суперниці вдруге гратимуть між собою. В Аделаїді у 2022 році перемогу святкувала польська тенісистка, яка очолює рейтинг WTA з квітня 2022 року.

Довідка. Після першого кола виступи на US Open вже закінчили 3 з 5 українок. Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль не змогли перемогти своїх суперниць. Стартові матчі на американському "мейджорі" ще не зіграли Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Вони розпочнуть свій шлях на турнірі 29 серпня. Орінтовний початок матчу Лесі Цуренко проти Ельзи Жакемо – 20:00. Еліна Світоліна вийде на корт не раніше 21:30, її суперницею стане Анна-Лена Фрідзам.