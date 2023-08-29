Первая ракетка мира в матче 1/64 финала разгромила шведскую теннисистку Ребекку Петерсон - 6:0, 6:1. Эта победа стала знаковой для представительницы Польши.

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Впечатляющая статистика

Ига, которая впервые стартовавшая на US Open в статусе чемпионки, одержала 14-ю победу в 17 матчах на US Open. В целом же этот успех стал 66 победным матчем для польки на теннисных "мейджорах" в карьере. Таким образом Швентек стала автором беспрецедентной серии в XXІ веке.

До этого ни одной теннисистке с начала 2000-х не удавалось выиграть такое количество матчей в своих 80 стартовых играх на уровне Grand Slam. Больше всего побед на этом впечатляющем отрезке 22-летняя теннисистка одержала на Открытом чемпионате Франции — 28 побед при двух поражениях в основной сетке турнира.

Следующей соперницей Швентек на US Open станет австралийка Дария Севилл. Соперницы во второй раз будут играть между собой. В Аделаиде в 2022 году победу праздновала польская теннисистка, которая возглавляет рейтинг WTA с апреля 2022 года.

Справка. После первого круга выступления на US Open уже закончили 3 из 5 украинок. Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль не смогли победить своих соперниц. Стартовые матчи на американском "мейджоре" еще не сыграли Элина Свитолина и Леся Цуренко. Они начнут свой путь на турнире 29 августа. Ориентировочное начало матча Леси Цуренко против Эльзы Жакемо – 20:00. Элина Свитолина выйдет на корт не раньше 21:30, ее соперницей станет Анна-Лена Фридзам.