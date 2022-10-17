Польская теннисистка Ига Швентек, безусловно, является лучшей теннисисткой 2022 года. Спортсменка выиграла два трофея Grand Slam (Ролан Гаррос и US Open), а также дошла до полуфинала Australian Open.

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Она быстро стала кумиром многих фанатов тенниса. На последнем ее турнире дошло до смешной ситуации. Ига стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Далласе, обыграв в финале хорватку Донну Векич (6:3/3:6/6:0).

Во время церемонии награждения один из болельщиков сделал предложение Швентек в любви. Он выкрикнул с трибун: "Ига, ты выйдешь за меня замуж?"

Это застало польскую спортсменку врасплох. После некоторой паузы она заявила, что не хочет повторять слова известной спортсменки Штеффи Граф во время подобной ситуации.

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В свое время немецкая теннисистка попала в похожий курьез. Один из фанатов также сделал предложение спортсменке после одного из матчей. Граф не растерялась и ответила: "Сколько у тебя денег?"

Отметим, что Швентек установила невероятный рекорд в этом году. Полячка выиграла 64-й поединок в этом сезоне, чего никто не достигал с 2013 года. Тогда Серене покорились 78 побед в год.