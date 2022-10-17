Российские теннисистки избегали вопроса о войне против Украины. Именно поэтому организаторы международных турниров имели ошибочное мнение, что они выступают против нее. Потому и разрешали участие российских теннисистов.

Но оказалось, что российские теннисисты ничем не лучше обычных жителей России. И тоже поддерживают войну против Украины. Это на собственном примере подтвердила Анастасия Гасанова, опубликовавшая видео, где поддержала войну против Украины, использовав немалое количество российских фейков.

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И теперь именно против Гасановой должны сыграть украинские теннисистки Даяна и Иванна Ястремские на турнире в Руане. Правда, украинок такая ситуация не устраивает.

При этом оказалось, что первоначально организаторы турнира не дали wild card для участия сестер Ястремских. А за 10 минут до конца регистрации согласились дать им место в основной сетке турнира. Но сыграть именно против россиянок.

"Я хочу подойти к директору турнира и показать видео с ее заявлениями. На мой взгляд, ее вообще должны дисквалифицировать после таких слов. Она фактически поддерживает и оправдывает вторжение в Украину, рассказывая о том, что ее притесняли за русский язык в Одессе. Это полная ложь. Я живу всю свою жизнь в Одессе, в нашем городе подавляющее большинство разговаривает на русском языке и с этим ни у кого никогда не было проблем. Это полная ложь и чушь, сказанная для того, чтобы оправдать вторжение России в Украину", – отреагировала на это Даяна Ястремская.

Однако пока этот матч продолжается среди запланированных – на вторник, 18 октября.

Ястремская отправила Гасанову вслед за российским кораблем

При этом Ястремская прежде лично поговорила с Гасановой относительно ее высказываний. Но конструктивного разговора не вышло.

"Мы встретились с ней в раздевалке на прошлой неделе в Клуж-Напоке. Мои впечатления... да у меня просто нет слов. Это ненормально. Я показала ей это видео и спросила: "Ты действительно так считаешь?". Она ответила, что да, это ее позиция. Мол, у нее накипело, что ей было жаль погибших людей в Крыму и что украинцы над этим смеялись. Я ответила, что украинцы радовались только потому, что повредили незаконный мост, которым постоянно ездят танки и ракеты, чтобы продолжать нас убивать, и спросила, не жаль ли ей наших детей, погибших в Мариуполе, Буче, Харькове... После чего предложила ей пойти вслед за российским кораблем, потому что разговаривать там было не о чем", – рассказала Даяна Ястремская.