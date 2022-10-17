Польська тенісистка Іга Швьонтек безумовно є найкращою тенісисткою 2022 року. Спортсменка виграла два трофеї Grand Slam (Ролан Гаррос та US Open), а також дійшла до півфіналу Australian Open.

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Вона швидко стала кумиром для багатьох фанатів тенісу. На останньому її турнірі дійшло до смішної ситуації. Іга стала чемпіонкою на турнірі WTA 500 у Даласі, обігравши у фіналі хорватку Донну Векич (6:3 / 3:6 / 6:0).

Під час церемонії нагородження один із вболівальників освідчився Швьонтек у коханні. Він вигукнув з трибун: "Іга, ти вийдеш за мене заміж?".

Це застало польську спортсменку зненацька. Після деякої паузи вона заявила, що не хоче повторювати слова відомої спортсменки Штеффі Граф під час подібної ситуації.

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Свого часу німецька тенісистка потрапила у схожий курйоз. Один з фанатів також зробив пропозицію спортсменці після одного з матчів. Граф не розгубилась і відповіла: "Скільки у тебе грошей?".

Відзначимо, що Швьонтек встановила неймовірний рекорд цього року. Полячка виграла 64-ий поєдинок у цьому сезоні, чого ніхто не досягав з 2013 року. Тоді Серені підкорились 78 перемог за рік.