Идиоты и свиньи, – Губерниев высмеял российских хоккеистов
Источник:Матч ТВ
Во время возвращения домой у хоккеистов молодежной сборной России возникли проблемы. Спортсмены были сняты с рейса в аэропорту Калгари.
Журналист: в который раз мы обоср*лись
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно поведения хоккеистов Российской Федерации в самолете. Он назвал эту ситуацию настоящим шоком.
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"Они повели себя как идиоты, мне стыдно за них. Уважающие себя люди в приличном обществе так не ведут себя. С дерева только слезли, что ли? Нужно уважать людей, которые рядом с тобой, законы страны и правила авиакомпании. Для меня настоящий шок, что вытворяют юные спортсмены, которые представляют мою страну", – сказал журналист.
Губерниев отметил плохую работу тренерского штаба. Также он не стеснялся в высказываниях в адрес хоккеистов. Журналист назвал их свиньями.
Куда смотрят тренеры? Кто-то пьянствует, кто-то курит во время посадки в самолет. Покупайте себе тогда личный самолет и делайте, что хотите. Подставляют себя и страну, а потом к нам относятся соответственно. Чаще всего мы ведем себя, как свиньи. В который раз мы обоср*лись,
– подчеркнул комментатор.
Скандальная поездка российской сборной
- У сборных Чехии, России и Финляндии был запланирован вылет из Калгари в Германию в канун нового года. Однако лишь финской команде удалось попасть на рейс.
- Отмечают, что команды России и Чехии не попали из-за отказа одевать маски и пребывания игроков в нетрезвом состоянии.
- Сборная России перекладывает всю ответственность на чехов.
- Менеджер молодежной сборной Чехии уверяет, что его команду случайно сняли с рейса, потому что перепутали с россиянами.